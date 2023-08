Tragedija družine Verša pospešila gradnjo nadvoza

Iz tragedij se včasih rodi tudi kaj pozitivnega. Pred petdesetimi leti je na železniškem prehodu v Brojnici pod Križem v nesreči umrl 33-letni Prosečan Zdravko Verša, njegova žena Nada Štok in sin Dejan pa sta bila hudo poškodovana. Tragedija je spodbudila železniško upravo, da je tam zgradila nadvoz, ki so ga Križani že več let zaman zahtevali.

Verša je bil v rojstni vasi zelo cenjen in priljubljen, njegovega pogreba, kot izhaja iz članka v Primorskem dnevniku, se je udeležilo okoli tri tisoč ljudi. V mladih letih je igral nogomet pri Primorju, nato bil njegov odbornik.

Tistega nesrečnega 13. julija 1973 se je Verša dopoldne z ženo in petletnim sinom z avtom odpravil na kopanje. V Brojnici je naletel na spuščeni zapornici in čakal v koloni avtomobilov, nekateri avtomobilisti so hupali in negodovali nad dolgim postankom. Po skoraj polurnem čakanju je čuvaj železniškega prehoda 34-letni Luigi Garlatti dvignil zapornici, ko je Verša bil na tem, da prečka progo, je iz smeri Nabrežine pridrvel vlak in dobesedno zmečkal prednji del njegovega avtomobila. Prosečan je bil na mestu mrtev, žena in sinček pa, kot rečeno, hudo poškodovana.

In zakaj je čuvaj predčasno dvignil zapornici? Garlatti, ki je v šoku zbežal iz kraja nesreče in se je dan kasneje javil policiji, se je izgovarjal, da so mu dovoljenje za dvig zapornic dali na nabrežinski postaji.