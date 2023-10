Trajnostna mobilnost od Bazovice do Križa

Ne samo središče mesta, ampak tudi kraške vasi so predmet načrta za trajnostno urbano mobilnost PUMS Občine Trst. Ob njegovem sprejetju pred dvema letoma je bil Kras skoraj v celoti zanemarjen, po novem pa je občina v načrt vključila več infrastrukturnih del, s katerimi namerava urediti javne površine v štirih vaseh. Na Opčinah in Kontovelu, v Bazovici in Križu naj bi v prihodnjem letu uredili nova parkirišča, zelenice, igrala, poti za pešce in razsvetljavo.

T. i. Načrt za kraške vasi (Borgate carsiche) v okviru PUMS je nared že od marca. Čaka pa na odobritev občinskega sveta, pred tem pa na mnenje predsednikov vzhodnokraškega in zahodnokraškega rajonskega sveta. »Novosti zadevajo predvsem cestno površino, na kateri se dnevno premikajo prebivalci vasi. Čimprej bomo zato sklicali sestanek, na katerem bomo predsednikom predstavili načrt in sprejemali mnenja,« je povedal Michele Babuder, pri občini pristojen za urbanistiko. Rajonska sveta sta že pred leti, ob zadnji odobritvi načrta PUMS leta 2021, opozarjala, da je bilo Krasu posvečenega bolj malo. Zato se je občina odločila, po dveh letih, za posebno poglavje namenjeno samo zgoraj omenjenim vasem in specifičnim težavam in specifičnim območjem.

