Trajnostni turizem prežet z doživetji

Akcijska skupina LAS KRAS v sodelovanju z ORA Krasa in Brkinov in Slow Food Italija ter partnerji projekta KRAS CARSO II, predstavlja sedmo izdajo dogodka Tourism Matching, srečanja namenjenega raziskovanju in spodbujanju trajnostnega turizma na območju čezmejnega Krasa, ki bo zaživelo v sredo na celodnevnem dogodku v Nabrežini.

Ob 10.30 bodo v prostorih društva Igo Gruden priredili srečanje namenjeno institucijam, turističnim delavcem in vsem, ki jih zanimajo pristna doživetja z lokalno skupnostjo, raziskovanja gastronomskih, kulturnih, krajinskih in arhitekturnih posebnosti. V ospredju bo promocija alternativnih oblik potovanj med Krasom in morjem kot odgovor na množični turizem in s poudarkom na počasnem potovanju. Predavala bosta Paolo Betti, predstavnik zavezništva kuharjev Slow Food iz Trentina, in Ariana Dudnik, direktorica javnega zavoda Miren Kras. Dopoldanski del bo sklenil antropolog Enrico Maria Milič.

»Tourism Matching – razlaga David Pizziga, predsednik LAS Kras – letos praznuje svojo sedmo izdajo, kar potrjuje njegov pomen kot stičišče dialoga in sodelovanja med akterji trajnostnega turizma na območju čezmejnega Krasa in Tržaškega zaliva.«

Dan Tourism Machinga se bo v popoldanskih urah nadaljeval s štirimi doživetji, ki bodo omogočila neposredno spoznavanje alternativnih turističnih poti: od križarjenja po Tržaškem zalivu z zgodovinsko jahto Roberta III, do sprehoda po gori Hermada z ovčarjem Antoničem in njegovo čredo, obiska butične destilarne Gin Brin v Rodiku in potopa v svet kraškega kamna v zgodovinski hiši družine Oštarini v Lipi. Vsako doživetje bo dopolnjeno z degustacijami lokalnih dobrot, tudi nekaterih, ki so vključene v seznam Slow Food. Za informacije in rezervacije sta na voljo naslova ana@visitkras.info in trieste.green@galcarso.eu.