Openski tramvaj spet vozi po ustaljenem urniku. Vozilo 406, ki je bilo od 27. septembra izločeno iz prometa zaradi okvare, so tehniki popravili, sporoča prevozno podjetje Trieste Trasporti. Tramvajska linija št. 2 tako od danes ponovno obratuje po rednem voznem redu, s tremi vozili in običajnimi 59 vožnjami na dan.

Pokvarjen tramvaj št. 406 so popravili v depoju na Opčinah, pri delu so sodelovali tehniki Trieste Trasporti in zunanji specializirani izvajalci. Vozilo so popravili v le nekaj dneh, tramvaj je zopet nared za vožnjo med Opčinami in Trstom po ustaljenem urniku.