Na hitri cesti malo pred izvozom za Trebče v smeri Benetk sta okrog 14.30 trčila avtomobila, pri čemer se je eden od dveh, tisti ki je vozil zadaj, prevrnil na bok. Na kraju sta dve reševalni vozili deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in zdravniški avtomobil. Nekaj minut po 15. uri so reševalci znotraj reševalnih vozil še oskrbovali dve poškodovani osebi. Prispeli so tudi gasilci in policisti.