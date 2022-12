Na cesti za Bazovico v bližini sinhrotrona je danes okrog 16.30 prišlo do prometne nesreče med tremi avtomobili. Na kraj so prihiteli gasilci z Opčin, ki so se najprej prepričali, da so vozniki sami izstopili iz vozil.

Prišlo je do silovitega trčenja, v katerem sta se poškodovali dve osebi. Rešilec jih je odpeljal v katinarsko bolnišnico z rumeno triažno kodo. Na kraju nesreče so bili prisotni tudi lokalni policisti in osebje družbe Anas.