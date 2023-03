Trčenje tramvajev pred drugim sodnim razpletom

Drugostopenjski proces proti voznikoma, ki naj bi 16. avgusta 2016 povzročila trčenje dveh tramvajev, se baje bliža koncu. Danes je bila na vrsti druga obravnava. Tržaško drugostopenjsko sodišče je po zahtevi tožilca prisluhnilo inženirju Marcu Pozzattiju, strokovnjaku, ki je podpisal poročilo o poteku in okoliščinah nesreče in je svoja stališča že orisal med prvostopenjskim sojenjem.

Med zaslišanjem je drugačno verzijo orisal še inženir Giuseppe Monfreda, ki sta ga imenovala odvetnika oproščenega voznika Fulvia Zetta in je postavil v dvom nekatera izhodišča tožilčevega strokovnjaka. Sodniki, ki jim predseduje Fabrizio Rigo, pa niso hoteli ponovno poslušati izvedenca obrambe Stefana Schivija, ki ga je prvostopenjsko sodišče obsodilo na osem mesecev zaporne kazni. Čez nekaj manj kot dva tedna, 27. marca, bo verjetno torej že padla sodba. Vsi, ki so morali ponovno orisati svoj pogled na dogajanje , so se namreč že izrazili.

Tramvajska nesreča je že del tržaške zgodovine, saj openski tramvaj od tedaj ne pelje več. Zaradi trka se je lažje poškodovalo osem potnikov. Sodišče je na prvi stopnji enega izmed dveh voznikov, Stefana Schivija, ki ga zastopa Massimo Macor, spoznalo za krivega. Drugega, Fulvia Zetta, ki ga predstavljata odvetnika William Crivellari in Elisabetta Burla, pa oprostilo. Nad sodbo sta se pritožila tako Schivijeva obramba kot tožilstvo, ki se ne strinja z oprostitvijo drugega voznika.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.