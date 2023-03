Trčenje v Ulici Valerio

V Ulici Valerio, v bližini stavbe s hišo številko 77, nedaleč od zgornjega vhoda v svetoivanski park, sta se popoldne, okrog 16.30, zaletela avtomobila, med seboj sta trčila z desnim prednjim delom. Gre za vozili dacia sandero in volkswagen tiguan. Na kraj so prispeli lokalna policija, gasilci in služba 118, ki je oskrbela tri poškodovane osebe. Dve ženski so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno triažno kodo, za tretjo osebo pa ni bil potreben prevoz v bolnišnico. Gasilci so voznico in sopotnico potegnili iz enega od vozil. Ulica je trenutno zaprta za promet, kmalu bo promet stekel izmenično enosmerno.