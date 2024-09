Na Devinščini je okrog 10.30 dostavno vozilo slovenskih registrskih tablic, iz Celja, trčilo v dva parkirana avtomobila, pri čemer ga je odbilo in je pristalo na boku. Voznik, ki je uspel sam izstopiti, se v nesreči ni poškodoval. Na vseh treh vozilih je nastala gmotna škoda. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali območje in odpravljajo posledice nesreče, na kraju so tudi organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke. Promet je bil nekaj časa oviran.