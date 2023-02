Trčila avtomobil in reševalno vozilo

V Ul. Carducci sta dopoldne trčila reševalno vozilo in avtomobil. Zdravstvena operaterja, ki sta se vozila v rešilcu, sta bila lažje poškodovana in sta sama poklicala na pomoč po radijski zvezi na interventni urad deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Prvo pomoč so jima nudili kolegi, ki so slučajno vozili mimo z zdravniškim avtomobilom in so se ustavili. Z reševalnim vozilom, ki je prispelo na kraj, so ju prepeljali v katinarsko bolnišnico. Drugi udeleženec v nesreči ni bil poškodovan.

Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo vzroke nesreče.