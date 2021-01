Trener spolno izkoriščal mladoletne nogometaše

Policisti so po zaključku preiskave, ki jo je vodilo državno tožilstvo, aretirali 48-letnega Tržačana, mladinskega nogometnega trenerja, ki je spolno izkoriščal mladoletne nogometaše. Ko so bili pod prho ali ko jih je pospremil domov, naj bi se večkrat dotikal njihovih spolnih organov. Pri enem od najstnikov so v mobilniku med sporočili našli več trenerjevih odkritih spolnih namigov, pri čemer je deček potrdili dogajanje, kasneje se mu je pridružil še soigralec. Več staršev je prijavilo trenerja, športno društvo San Luigi pa ga je nemudoma odslovilo. Med sporočili so bile tudi njegove pohvale na račun mladih nogometašev zaradi lepega videza. Izpovedoval jim je tudi ljubezen ali jim namenjal ljubeče vzdevke ter jih vabil, naj mu pokažejo skrite dele telesa.

Preiskava, ki jo vodi državno tožilstvo, se še nadaljuje.