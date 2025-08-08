Trgovski velikan Despar odslej tudi v Kavani

Trgovski velikan Despar je včeraj odprl svojo 30. trgovino v tržaški pokrajini. Na Trgu Cavana so v družbi predstavnikov lokalnih oblasti in številnih občanov namenu predali prostore, v katerih je do leta 2022 bivala podružnica skupine Unicredit. V novi trgovini bo delalo 20 oseb, enajst ljudi je Despar na novo zaposlil.

Včerajšnje odprtje je bilo še posebej slavnostno, saj za Despar nova blagovnica predstavlja največji prodajni prostor v centru mesta. Ta se razprostira na 350 kvadratnih metrov veliki površini. Pri prenovi so se zgledovali po prvotni podobi, za katero so bili značilni stari kamniti oboki. Ti so zdaj ponovno dobro vidni tudi po zaslugi velikih steklenih sten, so povedali na včerajšnji slovesnosti, na kateri so tudi spomnili, da je v teh prostorih prvotno domovala ribja tržnica. Skozi čas se je namembnost prostorov spreminjala, od trgovine z živili, drogerije do trgovine z oblačili in do izpostav dveh bančnih zavodov.