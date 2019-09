Tridnevni tabor na bazovski gmajni

Zadnji konec tedna pred vrnitvijo med šolske klopi bodo taborniki in tabornice Rodu modrega vala preživeli na bazovski gmajni, travniku nedaleč od spomenika štirim bazoviškim junakom in bližnjega astronomskega observatorija. Tam bo med petkom in nedeljo (se pravi med 6. in 8. septembrom) tabor namenjen vsem članom organizacije ter osnovnošolcem in srednješolcem, ki si želijo spoznati taborništvo in preživeti zadnje dneve počitnic v objemu narave.

Zamislili so si tudi poseben naslov taborjenja: Tam ob ognju našem. Gre za naslov priljubljene taborniške pesmi, ki je člane organizacije v poletnih mesecih še najbolj navdihnil.

Dogajanje v Bazovici se bo začelo z zbirališčem v petek, 6. septembra, na bazovski gmajni ob 7.30. Jutranji predstavitvi taborniške organizacije bo sledil niz delavnic in taborniških iger, poleg tega se bodo udeleženci lahko preizkusili v gradnji pionirskih objektov, v kuharski delavnici in bodo ne nazadnje pridobili osnovno znanje taborniških veščin za najboljše preživetje noči pod šotorskim platnom.