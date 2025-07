Trieste Tram Tour obljublja čisto posebno tramvajsko izkušnjo

Po težko pričakovanem ponovnem zagonu tramvajske povezave med Opčinami in tržaškim mestnim središčem je danes zapeljala še »krstna« posebna vožnja z openskim tramvajem, ki bo odslej potnikom nudila možnost spoznavanja mesta in okolice s pomočjo avdio vodnika. Posebne vožnje – nadeli so jim ime Trieste Tram Tour – bodo izključno ob sobotah in nedeljah, je na današnji predstavitvi pojasnil predsednik podjetja Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer. Avdio vodnik je na voljo v petih jezikih: italijanščini, slovenščini, hrvaščini, angleščini in nemščini. Potniki bodo lahko tako v izbranem jeziku spoznali zgodovino tramvaja, z njim povezane anekdote, pa tudi informacije o krajih, po katerih ta vozi.

Kdor se bo želel potopiti v zgodovinsko tramvajsko izkušnjo, bo moral na spletu kupiti posebno vozovnico. Turisti bodo zanjo morali odšteti 12 evrov, domačini pa 8 evrov. Cena vključuje uporabo avdio vodnika, vsak potnik pa bo prejel še priložnostno platneno torbo s posebno grafično podobo, v kateri bodo tudi lokalni izdelki, kot je vrečka kave iz ene izmed tržaških zgodovinskih kavarn, tipična sladica in kupon za brezplačen obloženi kruhek z bakalajem, poleg naštetega pa še vozovnica za povratno vožnjo s tramvajem ali avtobusom nazaj v mesto ali pa na Opčine. Tramvaj ne bo ustavljal na vmesnih postajah, vožnja v eno smer pa traja kakih 20 minut. Na posebnih vožnjah bodo potnike spremljali hostesniki.

Predvideni urniki odhodov iz mesta (Trg Dalmazia) so ob 7.22, 8.46, 10.10, 11.34, 12.58, 14.22, 15.46, 17.10, 18.34, 19.58, z openske končne tramvajske postaje v smeri proti Trstu pa ob 7.56, 9.20, 10.44, 12.08, 13.32, 14.56, 16.20, 17.44, 19.08. Omenjene vožnje bodo v sobotah in nedeljah namenjene izključno potnikom z vozovnicami za Trieste Tram Tour, preostali potniki bodo morali počakati na naslednji tramvaj.