Trije županski kandidati, tri različne turistične strategije

Nove pešcone in kolesarske steze, dostopnejše mestne plaže, učinkovit kongresni urad in vzpostavitev funkcije menedžerja turistične destinacije znotraj Občine Trst so bile glavne teme prvega soočenja glavnih kandidatov za županski stolček, ki je včeraj pozno popoldne potekalo v hotelu Savoia Excelsior. Srečanje je organizirala stanovska organizacija hotelirjev Federalberghi, ki je želela izvedeti, kakšno turistično strategijo bodo izbrali županski kandidati.

Sedanji župan Roberto Dipiazza, levosredinski županski kandidat Francesco Russo in kandidatka Gibanja 5 zvezd Alessandra Richetti so na prvem soočenju, ki ga je vodil odgovorni urednik dnevnika Il Piccolo Omar Monestier, primerjali svoja mnenja in poglede na razvoj turizma. Soočenje je potekalo v prijaznem, v športnem žargonu bi rekli »fair play« vzdušju, v katerem do kakšne ostrejše polemike (še) ni prišlo. Zanimivejši je bil izziv, ki so ga pred županske kandidate postavili turistični delavci.

Po mnenju kandidatke G5Z Alessandre Richetti bi bilo treba investirati v kolesarski in trajnostni turizem. S tem se je strinjal tudi Francesco Russo, župan Roberto Dipiazza pa je obnovil svoje izpeljane projekte in spomnil, da je v preteklih mandatih veliko mestnih ulic zaprl za promet. Načrti kandidatov glede »osvoboditve« tržaškega mestnega nabrežja jeklenih konjičkov so v veliki meri podobni, vsi se namreč strinjajo, da je treba nabrežje urediti za pešce.

Mnenja pa so se kresala okoli novih mestnih plaž v stilu peščenih plaž Lignana in Gradeža. Russo vztraja pri načrtih, s katerimi je pred leti izgubil predvolitve s strankarskim kolegom Robertom Cosolinijem, da bi morali urediti atraktivne plaže. Dipiazza je pripomnil, da tržaška obala zaradi globine morja ni primerna za peščene plaže, Richettijeva pa je prepričana, da v Barkovljah ni mogoče urediti množične plaže saj za obiskovalce ni dovolj parkirišč.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku