Trinajst ansamblov iz desetih držav

Po treh letih se na odre vrača mednarodno tekmovanje Trio di Trieste, ki ga že enaindvajsetič prireja tržaško društvo Chamber Music (ACM). Ravno komorna glasba je bila najbolj prizadeta zaradi vsakovrstnih epidemioloških prepovedi, saj se člani ansamblov niso mogli srečevati na vajah, kot je povedala umetniška voditeljica Fedra Florit.

Med 10. in 12. septembrom bo v Trst prišlo kar trinajst ansamblov iz desetih različnih držav, ki bodo svoje umetniške sposobnosti pokazali na vrsti preizkušenj, najprej na konservatoriju Tartini, finalisti pa se bodo 12. septembra pomerili še v gledališču Miela, kjer bo zvečer koncert nagrajencev.

Med člani letošnje žirije je odlični ruski mojster Sijavuš Gadjiev, ki je s svojimi kolegi junija predhodno prisluhnil vsem enaintridesetim ansamblom, ki so se prijavili na tekmovanje – od teh jih je bilo le trinajst uvrščenih v končno fazo. Mojster je zaupal, da je letošnji nivo odličen, zato z veseljem čaka na preizkušnje v živo, kjer pride resnica na dan – posnetki so namreč lahko zavajajoči in presoja ni enostavna, vendar sam upa, da nikomur niso storili krivice.

Ljubitelji komorne glasbe so vabljeni v gledališče Miela, kjer bodo v ponedeljek, 12. septembra, finalisti nastopili med 9.30 in 13. uro, ob 20.30 pa bodo nastopili le nagrajenci. Naslednjega dne bo v goriškem KC Lojze Bratuž ob 20.30 nastop nagrajencev na štirih deželnih tekmovanjih, zmagovalci letošnjega tekmovanja pa bodo v gledališču Miela oblikovali samostojen koncert 14. septembra ob 20.30.