Trojica županov skupaj za varčno uporabo vode proti suši

Župani treh slovenskih okoliških občin na tržaškem Krasu pozivajo občanke in občane k varčni in učinkoviti uporabi vodnih virov, da bi se izognili potrati vode. Igor Gabrovec (Devin-Nabrežina), Tanja Kosmina (Repentabor) in Monica Hrovatin (Zgonik) so sestavili skupno pisno sporočilo, ker je podjetje Kraški vodovod zaznalo povečano porabo vode, zlasti za namakanje, so razložili. Pojasnili so, da so temperature že poskočile karseda visoko in obdobje dolgotrajne suše trka na vrata.

Trojica županov občankam in občanom zato priporoča sprejetje vrste ukrepov. Med temi izstopajo preverjanje pravilnega delovanja lastnih vodovodnih in namakalnih sistemov, uporaba naprav in tehnologij, ki zmanjšujejo izgubo vode in uporaba pralnih in pomivalnih strojev le pri polni obremenitvi. Ob tem ljudi med drugim pozivajo, naj se raje prhajo in ne kopajo v kadi in naj se izogibajo neprekinjenemu iztekanju vode med umivanjem zob ali britjem.