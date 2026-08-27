Apokaliptični svet ob Tilmentu

Celo pred uradno ameriško premiero je od včeraj na ogled v italijanskih filmskih dvoranah (od danes pa tudi v slovenskih) film The dog stars (Zvezde nad tišino), najnovejše delo enega najvplivnejših filmskih režiserjev zadnjih desetletij, Ridleyja Scotta.

Danes oseminosemdesetletni avtor nepozabljivega filma Blade Runner, ki velja za prelomnico v filmski zgodovini, a tudi drugih uspešnic, kot so Thelma in Louise, Alien in Gladiator, je tokrat za snemanje svojega zadnjega dela izbral prav naše kraje. Delo, sicer postavljeno v Kolorado, je namreč Scott večinoma posnel v Italiji, predvsem v furlanski vasici Bordano ob reki Tilment in v bližnjem Venetu na planoti Cansiglio.

Osrednji junak zgodbe je pilot Hig, ki je uspel preživeti smrtonosni virus, a je med hudo pandemijo izgubil ženo. Z vojaškim strokovnjakom za preživetje Bangleyjem si temnolasi letalec v osupljivem postapokaliptičnem svetu ustvari samotno zatočišče, kjer trenutkom velikega upanja sledi huda depresija. Njuno življenje pa se na lepem spremeni, ko njun togi vsakdan prekine skrivnosten radijski signal. Kratka zvočna nota prebudi upanje, da je še kdo poleg njiju preživel in da človeštvo še vedno obstaja. Prav zato se junak najnovejšega Scottovega dela poda na nevarno potovanje v neznano. Na poti se sooča s težko izgubo in hkrati tudi sam ob vsakem koraku tvega življenje, saj je pot posejana s celo vrsto nepričakovanih nevarnosti, z bojaznimi, dvomi in zelo osebnimi strahovi ter vprašanjem, ali je v svetu brez pravil še mogoče ohraniti človečnost in preživeti.

V celovečercu, posnetem po knjižni uspešnici ameriškega pisatelja Petra Hellerja, je Ridley Scott uspel dobro predstaviti zgodbo, s katero je spet presegel žanrske okvire in hkrati ponudil razmišljanje o povezanosti, izgubi in upanju, značilnostih, o katerih je britanski režiser razmišljal tudi v preteklih filmih.

Za realizacijo filma si je Scott priboril budžet 110 milijonov dolarjev, od teh, je šest milijonov evrov potrosil na področju naše dežele.

The dog stars