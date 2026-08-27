Marko Rusjan (Levica) prvi kandidat za župana v Novi Gorici

»Evropska prestolnica kulture je mestu dala pomemben zagon. Zdaj pa je treba narediti naslednji korak in odgovoriti na ključna vprašanja, kako ta zagon ohraniti in naprej v Novi Gorici dolgoročno razvijati kulturo, ki ima moč povezovanja ljudi in čezmejnega prostora, hkrati pa predstavlja pomemben razvojni potencial za mesto in lokalno gospodarstvo, zlasti na področju turizma,« pravi Marko Rusjan, prvi uradni županski kandidat na letošnjih lokalnih volitvah v Novi Gorici.

V boj za krmilo mestne občine 52-letnega Rusjana, magistra pravnih znanosti s področja kriminologije in v prejšnjem mandatu državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo, pošilja Levica s podporo gibanja Goriška.si. Na včerajšnji predstavitvi sta ga zato ob dr. Asti Vrečko, sokoordinatorici Levice in vodji poslanske skupine v Državnem zboru, ter koordinatorici lokalnega odbora Lucii Anni Harej, podprla tudi koordinator gibanja Goriška.si Gabrijel Fišer ter Andrea Picco, predstavnik Foruma Gorica, ki z Goriško.si že več let sodeluje. Preostale stranke za zdaj še ne razkrivajo svojih kandidatov. Tudi aktualni župan Samo Turel (Svoboda) še ni sporočil, ali se bo potegoval za drugi mandat.

Rusjan meni, da mora razvoj Nove Gorice občina načrtovati skladno z razvojem sosednje Gorice. Danes, meni, se prepogosto dogaja, da občini razvojne projekte in prostorske načrte pripravljata brez zadostnega medsebojnega usklajevanja. »Čezmejno sodelovanje med mestoma mora postati stalna razvojna usmeritev, ne le projektno sodelovanje ob posameznih priložnostih. Cilj je, da prebivalke in prebivalci obe mesti doživljamo kot skupen življenjski prostor ter enakovredno uporabljamo javne storitve na obeh straneh meje,« je prepričan Rusjan, po besedah katerega Nova Gorica potrebuje spremembe. Pretekla štiri leta so po njegovi oceni prinesla nekatere pomembne premike, predvsem na področju infrastrukture, vendar je občina številne priložnosti, tudi ob veliki podpori države, zamudila oziroma jih ni izkoristila v celoti.