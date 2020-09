Trst bo spet postal Tergeste

V Trst se vrača I. legija Italica. Mestni muzej antike J. J. Winckelmann se bo ta vikend, od petka do nedelje, spremenil v starorimsko mesto Tergeste. Zaradi velikega uspeha že treh izvedb zgodovinske uprizoritve Legiomania a Tergeste se je tržaška občina odločila, da jo ponovi tudi letos.

Na današnji tiskovni konferenci so odbornik za kulturo, šport, gledališče in dogodke Giorgio Rossi, predsednik agencije Wavents Massimo Andreoli, odgovorna za občinske muzeje Laura Carlini Fanfogna ter odgovorna v muzeju Winckelmann Marzia Vidulli predstavili letošnji program. Carlini Fanfogna je izpostavila, da je program medgeneracijski, namenjen tako otrokom kot odraslim. Massimo Andreoli je podčrtal, da praznik ne predvideva samo vojaških predstav, med vikendom bodo namreč predstavili tudi vsakodnevno življenje Rimljanov. »Legionarji in gladiatorji se niso borili tako, kot se večkrat prikazuje v filmih, da suženj kar naenkrat postane gladiator. Za to je bila potrebna dolga priprava, tako atletska kot verska,« je dejal Andreoli. V didaktičnih predelih bodo obiskovalcem prikazali topništvo, oborožitev in tehnike bojevanja. S pomočjo kopij predmetov, ki so jih takrat uporabljali, pa bodo pokazali tudi rimska verstva, medicino, igre, ženski svet in tesarstvo. Zanimiva je predvsem ženska tematika, ki jo bodo prvič ponazorili na Legiomanii, prvikrat bodo obiskovalci tudi videli, kaj so pred 2000 leti ustvarjali z lesom in sarcino, prtljago, ki jo je nosil vsak legionar s sabo.