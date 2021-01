Trst: manj kaznivih dejanj, več aretacij

Na Tržaškem se je v teku pravkar zaključenega leta 2020 število kaznivih dejanj krepko zmanjšalo, točneje za 19,4 odstotka. Tako ugotavlja tržaško pokrajinsko poveljstvo karabinjerjev, kjer so opravili pregled delovanja v lanskem letu, ki pa je bilo, kot opozarjajo v sporočilu za javnost, nenavadno, saj ga je zaznamovala pandemija virusa covid-19, zato lahko primerjava s prejšnjimi leti drži le delno.

Nazadovanje so zabeležili v skoraj vseh tipologijah kaznivih dejanj: tako je število različnih vrst kraj upadlo za kar 40 odstotkov (z izjemo tatvin na ulici in kraje motornih koles), število ropov za 39,3 odstotka, število primerov povzročene materialne škode pa za 16,8 odstotka. Upadlo je tudi število kaznivih dejanj proti osebi: za 11,6 odstotka se je tako znižalo število poškodb, za 9,2 odstotka število pretepov, za 6,2 odstotka število groženj, za 14,2 odstotka pa število posilstev. Kljub porastu spletnega nakupovanja pa je tudi število spletnih goljufij upadlo za več kot 17 odstotkov, ugotavljajo tržaški karabinjerji, ki pa so vsekakor v minulem letu ohranili visoko stopnjo dejavnosti preprečevanja kaznivih dejanj, saj so izvedli za 17,4 odstotka več aretacij kot leto prej, zlasti na področju boja proti razpečevanju mamil. V letu 2020 je na tržaškem ozemlju nadzor opravljalo 15.000 izvidnic, kar je za 25 odstotkov več kot v letu 2019, pri čemer so tržaškim karabinjerjem priskočili na pomoč tudi kolegi iz posebnih oddelkov NAS, NOE, CITES in Inšpektorata za delo, dalje kolegi z operativnega oddelka 13. polka Friuli Venezia Giulia iz Gorice in operativnega oddelka 4. bataljona Veneto iz Mester. Na področju preverjanja spoštovanja varnostnih določil za zajezitev pandemije covida-19 pa so se odzvali na približno 12.000 prošenj za pomoč, poleg tega so pregledali več kot 51.000 vozil in skoraj 100.000 oseb.