»Trst naj vlaga več energij v svoje avtohtone znamenitosti«

Muzej tržaške grške pravoslavne skupnost Costantino in Mafalda Pisani praznuje svojo deseto obletnico delovanja in z italijanskim Touring club (TCI), s katerim sodeluje od samega začetka, vabi na ogled zbirke, bogatega pričevanja o tržaški večkulturnosti.

Desetletnico je v soboto v dvorani Xenia pozdravil tudi Luca Caburlotto, direktor Zavoda za varstvo zgodovinske, arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine, ki je poudaril, da sta turizem in kultura dve plati iste medalje: »Uspeh muzeja razberemo iz števila obiskovalcev in iz vsebine, ki zgovorno priča o raznolikosti kultur našega ozemlja. Morda bi moral Trst več energij vložiti v svoje avtohtone znamenitosti, ne pa v tuje vsebine in zasledovanje nekih številk,« je med drugim dejal Luca Caburlotto. »V tem desetletju se je krajevna skupnost zavedela bogastva tukajšnjega muzeja. Zanimivih skupnosti je na Tržaškem veliko in vse so vredne primerne promocije. Potrebna je investicija v kakovost lokalne turistične ponudbe, ne pa v tako ponudbo, ki ima za cilj samo veliko število obiskovalcev,« je zaključil direktor Zavoda za varstvo zgodovinske, arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine Luca Caburlotto.

