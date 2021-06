Trst ni samo pomembno sredozemsko, ampak tudi evropsko pristanišče

»Naložbe v razvoj tržaškega pristanišča so naša prioriteta, saj ne gre samo za najpomembnješe sredozemsko pristanišče, ampak za pomembno evropsko pristanišče z velikimi ambicijami. Za to si zasluži pozornost vlade.« S temi besedami je danes na srečanju v poslovni stavbi družbe Icop na območju škedenjske železarne postregel vladni sekretar na predsedstvu vlade in nekdanji minister za evropske zadeve v Contejevi vladi Vincenzo Amendola. Gosta je spremljal podpredsednik deželnega sveta in verjetni kandidat za tržaškega župana na bodočih občinskih volitvah Francesco Russo, ki je spomnil, da so podsekretarju želeli v živo pokazati infrastrukturna dela, ki so jih v Trstu izpeljali v relativnem kratkem času. Ob tej priložnosti pa je Russo gostu iz Rima ponovil že znane specifike tega območja. Naštel je prednosti, ki jih prinaša delovanje na območju prostocarinske cone. Omenil pa je tudi potrebo po vzpostavitvi metropolitanske regije, ki bi povezovala Trst in Koper.