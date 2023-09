Trst osvojili starodobniki

Ob državnem dnevu starodobnikov se v Trstu danes in jutri na različnih lokacijah bohotijo stari avtomobili. Prireditev organizira Club Amici della Topolino v sodelovanju s tržaško občino, ki je za dva dni Trst spremenil v izložbo za starodobnike.

V mesto se je pripeljalo približno 160 avtomobilov, ki prihajajo iz različnih italijanskih krajev, pa tudi iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.

Starodobniki so na ogled na pomembnih trgih v mestu in okolici, in sicer na Velikem trgu, Trgu Città di Santos, Trgu Verdi, Borznem trgu, Trgu sv. Antona in Trgu Goldoni, pri Sv. Jakobu, Trgu Valmaura in Marin, na Svetem Justu, pri nekdanji dvorani Tripovich in na Trgu Marconi v Miljah.

Prireditev poteka med evropskim tednom trajnostne mobilnosti, tako da želijo organizatorji z njim ozaveščati o pomenu dostopne in trajnostne prometne infrastrukture, ob bok starodobnikom so zato postavili tudi nove električne avtomobile