Kraj, kjer so Saba, Svevo in Joyce pustili svojo sled, je po raziskavi dnevnika Il sole 24 ore tretjič osvojil prvo mesto na lestvici, ki meri življenjsko kakovost v Italiji. Prvo mesto zaseda tudi v kategoriji kultura in prosti čas ter šteje najvišje število bralcev na sto prebivalcev. Poleg tega prvenstva je dosegel dobre rezultate tudi v drugih kategorijah, kot so posel in služba ter okolje in storitve.

Dobro so se uvrstili tudi Pordenon (7.), Videm (9.) in Gorica (23. mesto).