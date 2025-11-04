Trst se vzpenja na lestvici kriminalitete

Po poročanju gospodarskega dnevnika Il Sole 24 Ore, ki na podlagi podatkov notranjega ministrstva vsako leto objavi lestvico italijanskih pokrajin po številu kaznivih dejanj glede na prebivalstvo, je kriminaliteta v Trstu v lanskem letu ponovno narasla. Mesto se je na omenjeni lestvici z lanskega petnajstega mesta (na skupnih 106) še dodatno povzpelo in zasedlo dvanajsto mesto. Prehitelo je Neapelj, ki je trinajsti. Prva tri mesta so pripadla Milanu, Firencam in Rimu.

Na Tržaškem so v letu 2024 prijavili 10.440 kaznivih dejanj, kar pomeni 4578 za vsakih 100.000 prebivalcev. V lanskem poročilu istega dnevnika (za leto 2023) je bilo 9634 kaznivih dejanj (delež je znašal 4207,9 na 100.000), porast je 8,37-odstoten. Nadaljuje se torej trend, po katerem se Trst od prve tovrstne raziskave leta 2019, ko je bil na 24. mestu, konstantno vzpenja po lestvici kriminalitete (vmes je bil na 23., 20., dvakrat na 19. in nato lani na 15. mestu).