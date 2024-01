Trst tretji najbolj laičen v Italiji, Gorica peta

Trst je skupaj s Firencami in Bologno v trojici najbolj laičnih pokrajin v Italiji, so sporočili iz Italijanskega združenja ateistov, agnostikov in racionalistov (Uaar), kjer so ministrstvo za šolstvo zaprosili za dostop do podatkov o deležu šolarjev, ki ne obiskujejo verouka.

Na prvem mestu so toskanske Firence, kjer je v šolskem letu 2022/2023 alternativne šolske dejavnosti namesto verouka izbralo skoraj 40 % šolarjev. Na drugem mestu je Bologna (36,31 %), na tretji stopnički pa je Trst, kjer verouka ne obiskuje 33,37 odstotkov šolarjev. Gorica je na petem mestu z 32,51 %, pred njo je še Prato (33,19 %).