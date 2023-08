Trst vodi pri uporabi konoplje

Inštitut za farmakologijo Mario Negri je objavil poročilo, iz katerega je razvidno, v katerih italijanskih mestih se porablja največ droge. Med mesti, kjer se porablja največ konoplje, je tudi Trst. Tukaj se vsak dan na 1000 prebivalcev zaužije 100 doz konoplje. Na seznamu sta z mestom v zalivu še sardinska Nuoro in Cagliari.

Iz poročila je še razvidno, da največ metanfetamina zaužijejo v Rimu, Pescara in Benetke pa vodita pri porabi kokaina. V raziskavi je vključenih 33 mest iz 20 italijanskih dežel, inštitut pa je med letoma 2020 in 2022 štirikrat analiziral vzorce odpadnih voda, iz katerih je razvidno, katero drogo uživajo prebivalci določenega kraja in v kolikšni meri.