Trst za Švedsko ključnega pomena

V Ul. San Nicolò 15 v strožjem tržaškem središču so včeraj uradno odprli švedski častni konzulat. No, res, če bi koga vprašali o različnih narodnostih, ki živijo v mestu, na Švede sploh ne bi pomislil. Popisovanje je še v teku, od junija pa je za pomoč zaprosilo približno 40 družin, je povedala častna konzulka Cristina Sbaizero, ki je funkcijo nastopila februarja letos in je prva ženska na tem položaju. Tržaški sedež je sicer v oporo vsem Švedom, ki živijo v Furlaniji - Julijski krajini.

Več o tem, kako se Švedska loteva vprašanja podnebnih sprememb in razvija okolju prijaznejšo prihodnost lahko odkrivamo tudi na razstavi, ki bo do konca meseca na ogled v tržaškem World Trade Centru, se pravi v stavbi, kjer domuje tudi konzulat. Na začetku tedna so to sicer najprej postavili v trgovinski zbornici. Pod naslovom <Pioneer the Possible lahko na različnih panojih beremo, kako dan za dnem zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, da bi do leta 2045 dosegla cilj ničelnih emisij. Lahko tako denimo odkrivamo, kako Electrolux in Stena Recycling razvijata sesalec iz reciklirane plastike ali Ikea daje v najem kuhinje v obliki leasinga kot alternativo prodaji.