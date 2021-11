Truplo 52-letnika našli v potopljenem čolnu

Truplo pogrešanega 52-letnika Stephana Verongallija, ki so ga od ponedeljka iskali na širšem območju Tržaškega zaliva, med drugim tudi med Nabrežino in Križem, so danes popoldne našli. Bilo je ukleščeno v potopljenem čolnu, ki je bil v navpičnem položaju pod morsko gladino. Čoln se je vpletel v mreže gojišča klapavic nedaleč od Devinskega gradu. Truplo so zasledili gasilci s sonarjem. Na kraju so potapljači gasilcev, ki se trudijo, da bi ga potegnili iz morja.