Truplo Liliane Resinovich naj bi izkopali za novo obdukcijo

Skoraj dve leti po smrti naj bi truplo Tržačanke Liliane Resinovich izkopali in naredili novo obdukcijo. To je med petkovo oddajo Quarto Grado napovedal nekdanji general forenzičnega oddelka karabinjerjev Ris Luciano Garofono, ki je tudi svetovalec Sebastiana Visintina, soproga pokojnice. Za izkop naj bi zaprosila ena najbolj znanih forenzičnih strokovnjakinj v Italiji Cristina Cattaneo, ki ji je tožilstvo v Trstu junija letos, potem, ko je sodnik za predhodne preiskave Luigi Dainotti zavrnil prošnjo po opustitvi primera, naložilo pripravo novega izvedenskega mnenja.

Sodno izvedenko, ki živi in dela v Milanu, smo po telefonu vprašali, če drži, da je na tožilstvo naslovila prošnjo za izkop trupla. Odgovorila nam je, da o teh zadevah govori samo s tožilstvom in ne z novinarji. Vprašanje smo poskusili nasloviti tudi na glavnega tožilca Antonia De Nicola, ki pa se ni odzval na klic. Ker je s to novico prišel ven eden od svetovalcev vpletenih oseb v primer Resinovich, ni izključeno, da so s to namero sodne strokovnjakinje za zdaj seznanjeni samo svetovalci in da bo v kratkem sledila še uradna prošnja za izkop trupla Liliane Resinovich.

Vzrok izkopa naj bi bila nova obdukcija, je v oddaji Quarto Grado razkril bivši general oddelka Ris Luciano Garofano, ki je ob tem še dodal, da bi s to lahko naposled odpravili dvome, ki se pojavljajo že od najdbe trupla takrat 63-letne Liliane 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku.

Izkop trupla in nova obdukcija bi dejansko pomenila prelomnico v preiskavi smrti Tržačanke.