Prometne kontrole

Tržačani ob osem vozniških dovoljenj v eni noči

Prometna policija je v noči s sobote na nedeljo izvajala poostren nadzor proti vinjenim voznikom

Spletno uredništvo |
Trst |
9. sep. 2025 | 16:53
    Simbolna fotografija kontrol prometne policije v Ulici Giulio Cesare (ARHIV)
Tržaška prometna policija je v noči s sobote na nedeljo izvedla akcijo proti vinjenim voznikom oziroma voznikom pod vplivom mamil. Policija je s podporo tržaške lokalne policije in zdravstvenega osebja na več lokacijah izvedla 78 testov vinjenosti, vozniki so bili v eni noči ob skupnih osem vozniških dovoljenj in devetdeset točk.

Podrobneje je policija zasačila tri voznike s količino alkohola med 0,51 in 0,8 grama na liter krvi, štiri voznike z med 0,81 in 1,5 grama ter enega z več kot poldrugim gramom alkohola na liter krvi. Še en voznik pa je bil pozitiven na test o prisotnosti kokaina v krvi. Policisti so vzorec poslali izvedencem za podrobnejše analize. Če se bo izkazalo, da je res zaužil kokain, preden je sedel za volan, mu preti dveletna prepoved vožnje.

