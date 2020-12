»Tržačani uživajo v malih lepotah življenja«

Olga Filatova je z možem in hčerko šest let nazaj zapustila Moskvo. Za destinacijo so si izbrali Slovenijo, kjer so živeli dobrih pet let, letošnjega junija pa so se preselili v Trst. Srečali sva se na Velikem trgu, v bližnjem parku pokramljali in spili kavo, nakar se je Olgi mudilo na tečaj italijanskega jezika.

Zakaj ste se odločili prav za Slovenijo?

Moskva je meglena, želeli smo se preseliti v državo z veliko sonca. Prvo leto smo tako živeli v Ljubljani in kaj hitro ugotovili, da je sivina v mestu ravno toliko prisotna kot v Moskvi. Zato smo se preselili v Komen.

Iz Moskve v Ljubljano, iz Ljubljane pa v Komen. To se zdi velik preskok ...

Komen se nam je zdel romantičen, stare hiše, vinogradi, veliko sonca, vse to nas je spominjalo na Toskano. Je pa precej odročen in stroški bivanja so bili visoki. Stare hiše so res romantične, vendar tudi požrešne z ogrevanjem. Tako smo se preselili na Obalo, najprej v Izolo, nato v Hrvatine. Zadnje mesto, v katerem smo živeli pred selitvijo v Trst, je bil Koper.

Bi lahko naredila grobo primerjavo Slovencev in Italijanov?

V Trstu sem manj kot pol leta, tako da se bojim, da bi bila krivična. Slovenci so vsekakor prijetni, prijazni in pripravljeni pomagati. Pri Tržačanih pa občudujem njihovo sposobnost uživanja v malih lepotah življenja, ki je, kot bi jim bila prirojena. Zdi se, da se jim nikoli nikamor ne mudi, čas za aperitiv je obvezen del vsakdanjika, opazila sem, da imajo izrazit občutek za estetiko, morda tudi zato, ker jih obkrožata čudovita arhitektura in umetnost.