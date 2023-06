Tržačanka čaka že 216 dni na odziv zdravstvenega podjetja

»Pot bi rada sklenila doma.« Tako je v pismu javnosti Anna - izmišljeno ime - izrazila svoje želje. Anna je namreč petinpetdesetletna Tržačanka, ki so ji leta 2010 diagnosticirali sekundarno progresivno multiplo sklerozo. Dandanes ji uspe le komajda govoriti in premakniti eno roko. Že četrtega novembra lani je zato zaprosila tržaško zdravstveno podjetje Asugi, da preveri in oceni njeno zdravstveno stanje ter, da ji na podlagi tako imenovane sodbe Cappato, omogoči asistiran samomor.

Po dolgem čakanju na odziv podjetja Asugi je zaprosila za pomoč društvo Luca Coscioni, ki se že več kot dvajset let zavzema za etično-zdravstvene kampanje. Odvetnici Filomeni Gallo, državni tajnici društva, odvetnicama Francesci Re in Alessii Cicatelli ter odvetniku Angelu Calandriniju je poverila mandat, naj vložijo tožbo zoper Asugi. Včeraj zjutraj je bil na tržaškem sodišču prvi narok civilnega postopka proti zdravstvenemu podjetju. Vedno včeraj pa so Anna in njeni odvetniki uvedli tudi kazenski postopek zoper zdravstveno podjetje, saj domnevajo, da predstavlja Asugijevo neodzivanje opustitev obveznega dejanja javnega organa.

