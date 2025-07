Tržačanka nova predsednica italijanske sekcije zveze IBBY

»V dramatičnih mednarodnih razmerah, s katerimi se tačas soočamo, hoče biti zveza IBBY, ki jo sestavlja 85 sekcij, še naprej konkretna priložnost in učinkovit model za zaščito pravic vseh otrok, za odzivanje na njihove potrebe, za ohranjanje aktivnega dialoga in spoštljivih, sodelujočih in v prihodnost usmerjenih odnosov tudi v kriznih razmerah.«

S temi besedami je funkcijo nove predsednice italijanske sekcije mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY (International Board on Books for Young People) prevzela Tržačanka Elisabetta Lippolis. Na skupščini članov v Bologni je bila izvoljena za predsednico zveze, ki jo bo vodila v triletju 2025/2028 s podpredsednico Cristino Gumirato in tajnikom Matteom Sabatom.

Zveza IBBY je avgusta lani ravno v Trstu priredila svoj 39. kongres, ki se ga je udeležilo preko 700 delegatov iz 70 držav in na katerem so iskali nove izzive za spodbujanje bralne kulture, delili nasvete, ideje in napotke, kaj naj otroci berejo, kako naj se branja lotijo, kako naj razvijajo kompetence in domišljijo ali kako naj s knjigami gradijo nov svet.

»Pridružite se revoluciji, ponudimo vsakemu otroku dobre knjige,« je bilo geslo kongresa zveze, ki promovira knjige kot pripomoček k mednarodnemu razumevanju, h kovanju novega, boljšega sveta. »Na mednarodnih, pa tudi nacionalnih in lokalnih kriznih območjih želimo spodbujali pravice, dialog med ljudmi ter rast ozaveščenih in aktivnih državljanov,« je potrdila predsednica Lippolis.