Tržačanka, žrtev nesreče na jezeru Maggiore, je bila tajna agentka

Tržačanka Tiziana Barnobi, ki je 28. maja lani pri starosti 53 let umrla v nesreči bivalnega čolna na jezeru Maggiore na severozahodu Italije, je bila tajna agentka. Potrditev je prišla ob dnevu spomina na padle pripadnike italijanskih tajnih služb. Na spominski tabli v Palači Dante v Rimu, v kateri imajo sedež italijanske tajne službe, je namreč zapisano tudi njeno ime. Ob njenem imenu pa so zapisali še ime 62-letnega Claudia Alonzija. »Gre za tajna agenta, ki sta izgubila življenje na jezeru Maggiore 28. maja 2023 med izvajanjem občutljive dejavnosti skupno s povezanimi tujimi službami«, so zapisali.

V nesreči bivalnega čolna so tedaj umrli štiri osebe, dva italijanska in dva tuja državljana. Bivalni čoln s 23 potniki na krovu in dvema članoma posadke, se je v hudem neurju, kaže da zaradi vodnega vrtinca, prevrnil in potopil v bližini mesta Lisanza, na južnem delu jezera. Preživele so rešili ljudje s plovil v bližini ali pa so sami odplavali na obalo.