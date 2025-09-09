Tržaška finančna policija po novem s hibridno ladjo

Tržaška finančna policija je danes prejela svoj prvi hibridni čoln. Ladja V.A.I. 323 je bila zgrajena v Toskani in zagotavlja, po navedbah finančne policije, kakovostno opravljanje kontrol ob spoštovanju okolja. Čoln lahko pluje več ur z baterijskim pogonom, kar omogoča patruljiranje brez okoljskega oziroma zvočnega onesnaževanja.

Tiha ladja brez emisij, so še zapisali v tiskovnem sporočilu, bo na Tržaškem posebej uporabna, saj spada v pristojnostno območje tukajšnje finančne policije tudi Miramarski morski rezervat. Poleg tega je tudi trup ladje zasnovan tako, da povzroča čim manj valov, zaradi česar je idealna za plovbo po lukah, kanalih in lagunah.

Hibridni čoln, so še poudarili na finančni policiji, bo uporaben v boju proti prekrškom gospodarske narave, a tudi v zaščiti okolja in naravnih rezervatov.