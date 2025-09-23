Tržaška mestna hiša bo odprla vrata obiskovalcem

Prihodnjo nedeljo, 28. septembra, bo Mestna hiša na Velikem trgu ponovno odprla vrata obiskovalcem. Palačo, v kateri je sedež tržaške občine, so po načrtu arhitekta Giuseppeja Brunija zgradili med letoma 1873 in 1875, letos praznuje torej natanko 150 let.

Pobudo so včeraj napovedali župan Roberto Dipiazza, podžupanja Serena Tonel, predsednik mestnega sveta Francesco di Paola Panteca ter sodelavci. Župan je poudaril, da je to posebna priložnost tako za občane kot za turiste, da morda prvič vstopijo v dvorano mestnega sveta s strokovnjaki, ki bodo podrobno opisali tamkajšnje umetnine. Med temi je na primer slika Cesareja Dell’Acque La prosperità commerciale di Trieste. »Če bo mogoče, bi rad obiskovalcem osebno predstavil projekt regeneracije Starega pristanišča,« je še dodal Dipiazza.

Ob omenjeni obletnici bodo na ogled postavili priložnostno razstavo, ki bo prav tako dostopna med nedeljskim obiskom. Udeležba na slednjem je brezplačna, prijave zbirajo (za največ dve osebi) do petka ob 12. uri na uradni spletni strani občine. Enourni vodeni ogledi bodo potekali ob 10. uri, 11.30, 14. uri, 15.30 in 17. uri.