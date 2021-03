Tržaška preiskava o migrantih po atentatu v Londonu

Pripadniki tržaške politične policije Digos so v sodelovanju s protiterorističnim oddelkom DCPP/UCIGOS zaradi suma pomoči pri nezakonitem priseljevanju oz. tihotapljenju z ljudmi v pridobitniške namene skupno priprli 7 iraških državljanov kurdske narodnosti. Pet oseb, med katerimi so dve prijeli na evropskem ozemlju izven Italije, so odvedli v zapor, dve osebi pa v hišni pripor. V sklopu akcije, ki jo vodi državni tožilec Massimo De Bortoli iz protimafijskega oddelka v Trstu, so opravili tudi več hišnih preiskav v Trstu in v številnih drugih mestih na severu države. V priporu je še deseterica drugih osumljenih.

Preiskavo so sprožili sumi na račun 30-letnega iraškega državljana M.F.S. z bivališčem v Trstu, ki je bil v stiku z 22-letnim sirskim državljanom Ahmedom Hassanom oz. Aljafom Azizem. Slednji je bil med storilci terorističnega atentata v Londonu 15. septembra 2017, ko je eksplozivno sredstvo počilo v vagonu podzemne železnice pri postaji Parson Green. Odgovornost za atentat si je tedaj prevzela Islamska država (IS).

Preiskovalci so odkrili razvejano mednarodno združbo, ki je nudila pomoč nezakonitim kurdskim migrantom, namenjenim v razne kraje v Evropi. Proti plačilu večjih vsot denarja jim je med drugim nudila ponarejene osebne dokumente. Preiskovalci so z zbranimi dokazi izsledili tržaško celico združbe, ki se je naslanjala na M.F.S. in ki jo je sestavljalo več oseb. Mednarodna združba je nudila pomoč pri nezakonitem priseljevanju oz. tihotapljenju z ljudmi v pridobitniške namene večjemu številu nezakonitih migrantov, ki so potovali preko Trsta ali so v Trstu tudi imeli začasno postojanko. Preiskovalci so tudi zbrali številne dokaze o plačilih in unovčenjih denarja. 30-letnega M.F.S. so na podlagi evropske tiralice, ki jo je razpisalo tržaško državno tožilstvo, aretirali nemški policisti.