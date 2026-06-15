Tržaška Slovenka kuratorka južnotirolskega bienala

Tržaška Slovenka Veronika Vascotto je ena od treh kuratorjev prestižnega umetnostnega bienala Fort 2026, ki ga drugič gosti južnotirolska Franzensfeste (Fortezza). Kuratorka, ki je doma iz Križa in živi v Bocnu, je skupaj s kolegoma Andreo Lerdo in Hannesom Eggerjem pripravila projekt na temo srečanj in kohezij s trijezičnim naslovom “Zusammen-kommen, In-contrarsi, Commingh-together”.

Trdnjava v kraju severno od Bocna bo tako, kot je bila v prejšnjih stoletjih, spet postala križišče migracij in srečanja različnih narodov.

Druga izvedba bienala sodobne umetnosti se prikazuje kot štiridelno potovanje. Razstave (dela bo predstavilo devetnajst umetnic in umetnikov) bodo oživele prostore nekdanje vojaške strukture, kjer novosti in drugačnosti ustvarjajo dialog z monumentalnostjo obzidja trdnjave in ustvarjata intenzivno izkušnjo, bogato s kontrasti in zaostrovanji konfliktov. Od vojn do širjenja avtoritarnih sistemov, podnebne krize do vsakodnevnega teptanja človekovih pravic povsod po svetu.

Trojica kuratorjev prihaja iz različnih okolij. Hegger (letnik 1981) je južnotirolski konceptualni umetnik, leta 1999 rojena Vascotto je dizajnerka, ki je izobrazbo pridobila na bocenski svobodni univerzi. V svoji ustvarjalnosti združuje dizajn in avdivizualne medije, s katerimi raziskuje socialne dinamike, vprašanja identitete ter njene odnose s sodobno tehnologijo. O teh vsebinah prireja tudi delavnice. 43-letni Lerda je doma iz Cunea in se ukvarja predvsem z ekološkimi temami, ki jih razvija v državnem gorskem muzeju v Turinu.