Tržaška urgenca na kolenih zaradi gripe in covida-19

Sezonska gripa in številni zimski virusi so v tem prvem tednu novega leta, tako kot v zadnjem starega, zelo razširjeni tudi pri nas. Furlanija - Julijska krajina je po podatkih italijanskega višjega zdravstvenega inštituta ISS ena od dežel v Italiji, kjer se sicer gripa najbolj širi, še zlasti med starejšimi prebivalci. Tudi covid-19 je vse bolj razširjen, čeprav v blažji obliki od tiste, ki smo jo spoznali v letih pandemije. Ostaja pa nevaren virus za šibkejše ljudi, starejše in tiste, ki že trpijo zaradi drugih resnejših patologij. Družinski zdravniki in na tržaški urgenci imajo zato te dni polne roke dela.

Praznike je marsikdo preživel v družbi paracetamola, robčkov, sirupov in drugih zdravil, zdravniki pa opozarjajo, da višek razširjenosti sezonske gripe in covida-19 še ni mimo. Prihodnji teden namreč se bo na šolah ponovno začel pouk in priložnosti okužbe bo več.

»Svojim pacientom, še zlasti starejšim in šibkejšim, sem svetoval, naj se cepijo, tako proti gripi kot proti covidu-19. Večina je nasvetu sledila. Pomembno je, da izkoristimo priložnost cepljenja, dokler jo imamo,» je na vprašanje Primorskega dnevnika odgovoril družinski zdravnik Pasquale Giannelli in priznal, da je letošnja gripa precej huda. »Traja sicer le nekaj dni. Pojavi pa se z visoko vročino, kašljem, šibkostjo, bolečinami in klasičnimi simptomi prehlada. Podobno je s covidom-19, ki pa ga danes lahko zdravimo z inovativnim pristopom. Kdor s testiranjem ob prvih simptomih ugotovi, da je pozitiven na koronavirus, naj takoj pokliče zdravnika, ki mu bo po potrebi predpisal novo terapijo, zelo učinkovito proti posledicam bolezni, simptomom in komplikacijam pri šibkejših.«

Ustrezna količina tekočin in primerna hrana sta med okrevanjem temeljnega pomena, pravi Giannelli: »Pri gripi obravnavamo simptome, ki so moteči. Pomembno je, da pacient pije veliko vode ali druge tekočine, predvsem pa, da počiva. Že poznan pa je postopek, s katerim se izognemo ali vsaj poskusimo izogniti okužbi: umivajte si roke z milom ali z gelom, ne približajte se ljudem z vidnimi simptomi in tudi samo kašljajte v robec, da ne boste svojih virusov prenašali na druge. In ostanite doma, če ste bolni.«

Sezonska gripa je tudi letos pri številnih pacientih povod za pljučnico, tudi med mlajšimi. Vseh starosti so sicer bolniki, ki v zadnjih tednih zasedajo prostore tržaških urgenc, še zlasti katinarske, kjer vsakih 24 ur sprejmejo tudi 240 ljudi. »Gripa veliko vpliva na naše delo v tem obdobju,» je povedala zdravnica urgentne medicine Neva Lupinc, »kot kaže se jih je letos cepilo premalo. Gripa je sicer agresivna tudi med mladimi, nujnih primerov zaradi covida-19 pa ni veliko, lahko bi trdila, da so celo v upadu.« Trst, je spomnila zdravnica, je mesto ostarelih in večkrat osamljenih ljudi, ki doma nimajo oskrbe in se zato ob visoki vročini obrnejo na urgenco, če svojega zdravnika ne najdejo. To se je med prazniki večkrat zgodilo, saj je bil marsikateri družinski zdravnik začasno odsoten.

»V teh dneh oskrbujemo okrog 100 pacientov naenkrat. Preveč jih je, da bi bila storitev zagotovljena v doglednem času,» je zaskrbljeno dejala Lupinčeva. Osebja je za redne potrebe oddelka dovolj, je dodala, a ne za nastalo izredno stanje, katerega konec še ni na obzorju.

