Tržaškega alpinista našli mrtvega

Tako se je žalostno končalo večdnevno iskanje tržaškega alpinista, ki se je na goro Moregallo odpravil preteklega 14. oktobra, zadnjič pa se je javil 16. oktobra. Takrat je stekla tudi iskalna akcija, pri kateri je sodelovalo na desetine reševalcev - samo danes kakih 30 - pri čemer so bili poleg gorske reševalne službe soudeleženi še gorska reševalna služba finančne straže, ki je dala na voljo tudi helikopterje, in gasilci.

32-letnega v Leccu bivajočega tržaškega alpinista Mattea Sponzo so danes našli mrtvega. Vest je na svojem Facebook profilu pred nekaj več kot pol ure sporočila gorska reševalna služba Lombardije, kjer piše, da so Sponzovo truplo (v sporočilu sta navedeni samo začetnici M.S. in starost 32 let) našli v zelo strmi grapi.

Iskanje ni bilo lahko zaradi težavnega goratega območja in tudi slabega vremena, zaradi katerega je bila ob koncu tedna reševalna akcija prekinjena. Iskanje se je ponovno začelo 22. oktobra, pri čemer so preiskali tudi stranske grape na območju in prav v eni od le-teh so danes zjutraj našli Sponzovo truplo, ki so ga potem prepeljali v centralo gorske reševalne službe.