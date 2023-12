Tržaški batiskaf, ki je podiral podvodne rekorde

V Trstu bi lahko dobili kopijo batiskafa Trieste, ki ga hranijo v muzeju ameriške vojne mornarice v Washingtonu. To si vsaj želi tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, ki je svojo namero, da bi stopili v stik z ameriškim muzejem (ta hrani tudi vse originalne projekte batiskafa), naznanil ob odprtju razstave Il batiscafo Trieste: Il progetto di Auguste Piccard, il sogno di Diego v muzeju vojne za mir Diego de Henriquez (v Ulici Cumano 22).

Razstavo je predlagal Enrico Halupca, ki se je v dokumente o batiskafu Trieste poglobil pred časom, leta 2019 pa je pri založbi Italo Svevo izdal knjigo Il Trieste. »Na začetku nisem bila prepričana, da je to pravi kraj za razstavo,« je pojasnila njena kuratorka in kustosinja celotnega muzeja Antonella Cosenzi. Izpostavila je namreč, da si je de Henriquez prizadeval za to, da bi batiskaf hranili v njegovem tržaškem muzeju, a mu to ni uspelo. Naposled se je le prepričala, da si plovilo zasluži razstavo v de Henriquezovem muzeju, saj je bil na začetku prav on zaslužen, da so batiskaf, ki je potem podiral rekorde, sploh zgradili.

Od ideje do plovila

Na razstavi si je mogoče predvsem ogledati dokumente in dopisovanja med de Henriquezom ter Augustom in Jacquesom Piccardom, ki sta projektirala batiskaf. De Henriquez se je navdušil nad projektom očeta in sina Piccard ter je zato po zaslugi svojih kontaktov pridobil naklonjenost tako podjetij kot javnih ustanov na lokalni in širši ravni, od katerih je dobil tehnično in finančno podporo. Poleg tega je tudi de Henriquez sam iz lastnega žepa v začetni fazi vložil veliko denarja v ta projekt.

Da so razstavo odprli ravno ob koncu leta 2023, tudi ni naključje, saj letos poteka 70 let, odkar je batiskaf Trieste dosegel svoj prvi podvodni rekord v tirenskem jarku v bližini otoka Ponza. Batiskaf se je potopil v še nižje globine leta 1960, ko je z ameriško vojaško mornarico prispel v Marijanski jarek na globino 10.911 metrov, najnižjo poznano točko v oceanih.

Na razstavi si je mogoče ogledati dokumente, razglednice, knjige, medaljo in druge predmete, ki so povezani z začetkom načrtovanja batiskafa Trieste. Tega so izdelali v ladjedelnici v Tržiču, v jeklarni v Terniju pa so skovali sferično kabino. Razstava bo na ogled do 3. marca prihodnje leto.