Tržaški gasilci priskočili na pomoč slovenskim kolegom

Pri gašenju požara, ki se je dopoldne razplamtel med Kastelcem in Petrinjami in je po grobih ocenah zajel več kot 30 hektarjev borovega gozda, so več kot 150 poklicnim in prostovoljnim gasilcem kraške in obalne gasilske zveze priskočili na pomoč tudi gasilci s tržaškega pokrajinskega poveljstva.

Zaradi požara na območju Kastelca so vaščani Ocizle, Beke, Petrinj, Socerba in Kastelca brez električne energije, poročajo Primorske novice. Tako bo ostalo do lokalizacije požara, sporočajo iz Regijskega centra za obveščanje Koper.

Koprski župan Aleš Bržan je občanke in občane znova opozoril na izrecno prepoved kurjenja v naravnem okolju, ki velja za celotno območje občine že od 18. marca. »Vsakršen odprt ogenj v naravi v teh razmerah lahko povzroči pravo katastrofo, zato zunaj nikakor ne kurite in ne sežigajte, prepovedana je tudi peka na žaru,« je sporočil prek svojega Facebook profila.