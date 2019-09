Tržaški minister Patuanelli, nekdanja številka dve ...

Samotnost številk dve je Gian Antonio Stella - parafrazirajoč knjižno uspešnico Paola Giordana Samotnost praštevil oz. La solitudine dei numeri primi - v uglednem Corriere della sera naslovil »sočen« članek ob izbruhu avgustovske vladne krize. Namenjen je bil dotakratnjima podpredsednikoma vlade, Luigiju Di Maiu in Matteu Salviniju. Le nekaj dni prej sta bila vladna bog in batina (Salvini bog, Di Maio tisti, ki se je moral vse bolj pogosto umikati njegovim batinam ...). Čim so se vladi zatresla tla, sta se znašla osamljena v svojih strankarskih sredinah in zdrknila v vlogo številke dve, za predsednikom Giuseppejem Contejem, vedno bolj protagonistom številka ena.

Nekaj podobnega se je zgodilo Stefanu Patuanelliju, a v obratni smeri: bil je številka dve, tako v Trstu kot v Rimu, postal je minister za gospodarski razvoj.

Patuanelli, 45 let, z odliko in pohvalo diplomiran gradbeni inženir, poročen, oče treh otrok, pianist, kitarist, pevec, ljubitelj raznolikega pevskega kvarteta, ki ga sestavljajo Guccini, J-Ax, Caparezza in Pupo, se je začel ukvarjati s politiko pri 31 letih. Vanjo ga je zvabil Beppe Grillo, leta 2005 je v Trstu odprl eno od prvih italijanskih postojank njegovih Prijateljev, kmalu preimenovano v Meetup. A ni bil sam. Najbolj dejaven v tisti skupini je bil dve leti starejši Paolo Menis. Njega je bilo od leta 2007 dalje opaziti, kako je med občinstvom pozorno sledil sejam tržaškega občinskega sveta, jih snemal, si zapisoval, nabiral politične izkušnje. Patuanellija si redkeje srečal.