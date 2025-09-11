Tržaški muzej književnosti LETS slavi z 52.000 obiski

Muzej tržaške književnosti LETS praznuje svoj prvi rojstni dan s spodbudnimi podatki o obisku in novimi vsebinami. V muzeju, ki nudi vpogled v tržaško književno dogajanje od 19. stoletja vse do naših dni, je bilo doslej možno prisluhniti glasovom nekaterih avtorjev, tem pa dodajajo nove zvočne posnetke, ki jih je iz svojih arhivov prispeval deželni sedež RAI. Ob prvi obletnici uspešnega delovanja muzeja LETS - v tem času so zabeležili več kot 52 tisoč obiskov - pa je nastal tudi njemu posvečen in po njem poimenovan dokumentarni film.

Brez Sveva, Sabe in Joycea ne gre

Vse novosti bodo predstavili jutri ob 17.30 na sedežu muzeja LETS v palači Biserini na tržaškem Trgu Hortis, ko bo tudi brezplačna premiera novega dokumentarca. Natanko na ta dan se je tu pred enim letom začela pisati nova muzejska zgodba. LETS je namreč prvič odprl svoja vrata 12. septembra 2024, navzoče je takrat nagovoril tržaški pisatelj Claudio Magris.

Da bi bilo v muzeju skozi celo leto živahno, so poskrbeli z organizacijo številnih dogodkov. Trije glavni se navezujejo na tri stebre tržaške književnosti: decembra praznujejo rojstni dan Itala Sveva, marca se posvetijo nagradi, poimenovani po Umbertu Sabi, junija pa Bloomsdayu oziroma prazniku za Jamesa Joycea. Skupno pa so v muzeju organizirali 60 razstav (tudi redkih in dragocenih dokumentov), predstavitev knjig, literarnih srečanj in drugih dogodkov.