Tržaški občinski vzgojitelji zahtevajo boljše pogoje

Sindikata CISL FP in CGIL FP sta za 27. oktober napovedala stavko vzgojiteljev občinskih jasli, vrtcev in rekreacijskih središč. Odločitev je padla po zadnji seji CISL FP, potem ko je Občina Trst po njihovih besedah več mesecev zanemarjala zahteve zaposlenih ter sindikatov in nazadnje objavila razpis za zaposlitev 16 vzgojiteljev otrok s posebnimi potrebami s pogodbo za skrajšan delovni čas, to je enajst mesecev na leto.

Sindikata sta stavko upravičila s splošnim nezadovoljstvom zaposlenih, ki so februarja s peticijo in 400 podpisi od delodajalca med drugim zahtevali, naj prizna delovno dobo osebju, ki je bilo pred pogodbo za nedoločen čas na občini zaposleno začasno, ter naj posodobi pravilnik, ki uravnava dovajanje zdravil v vzgojnih središčih. Opozorili so na nedorečenosti v jaslih v Rojanu, zaradi katerih je prišlo do razkola v desnosredinski mestni vladi.