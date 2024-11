Tržaški plinometer naj postane javni prostor

Zapuščeni in propadajoči plinometer Broletto ob Ul. D’Alviano bi bilo treba prenoviti in ga spremeniti v prostor, od katerega bi koristi imela širša javnost. To v svetniškem predlogu zahteva mestna svetnica Demokratske stranke Valentina Repini, njen predlog pa je podprl tudi strankarski kolega Giovanni Barbo. Mestna svetnika pozivata mestne oblasti, naj naročijo študijo izvedljivosti projekta prenove.

Kot je poudarila Repinijeva, so v preteklosti ob različnih priložnostih že govorili o prenovi objekta, pred kratkim pa so trije študentje Univerze v Trstu pripravili tudi študijo, v kateri je zajeta široka vizija, ki vključuje prenovo celotnega območja. Aktivirala se je tudi zbornica arhitektov, ki je objavila idejni natečaj za obnovo sedmih zapuščenih mestnih objektov, med katere so arhitekti vključili tudi plinometer. Po mnenju Repinijeve bi bilo primerno, da vse te ideje upoštevajo in prevetrijo tudi javne ustanove.

Mestna svetnica je v svetniškem predlogu izpostavila tudi informacijo, da urbanistični akti plinometer in okolico, v kateri se ta nahaja, definirajo kot kulturni center. Kot primer zgledne prenove plinometrov je Repinijeva izpostavila objekta na Dunaju in v Berlinu. Za njo si tudi tržaški plinometer zasluži prenovo, saj gre za še neovrednoteni biser industrijske arheologije, in spremembo namembnosti. Tega bi bilo treba napolniti z vsebinami in ga takega ponuditi širši publiki, je prepričana mestna svetnica.