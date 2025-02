Turistična stanovanja silijo domačine iz centra

Trst postaja nedvomno vse bolj turistično mesto. Vedno znova slišimo odločevalce, ki se ponašajo z laskavimi podatki in kazalniki o številu obiskovalcev Trsta, tukajšnjih muzejev in nočitev. Tu pa tam je tudi slišati pripombo, da je za trenutne tokove premalo hotelov. Kot kažejo podatki raziskovalnega urada Občine Trst Rupa, se je marsikdo zavedel, da obstaja ta vrzel, mesto doživlja zato v zadnjih letih občuten porast števila stanovanj za kratkoročno oddajanje.

Zadnji podatki, ki so na voljo na spletni strani opazovalnice Rupa, se nanašajo na leto 2023, ko je bilo v Trstu prijavljenih 1860 nehotelskih turističnih nastanitev. Največ jih je bilo v četrtem okraju, torej v mestnem jedru, in sicer 1145. Na zelo oddaljenem drugem mestu se nahaja peti okraj (Sveti Jakob in okolica) s 360 objekti. Še bolj oddaljen na lestvici je okraj, ki zaobjema tržaško riviero med Rojanom, Barkovljami in Grljanom, torej tretji, z »le« 188 prijavljenimi nastanitvami. Na Vzhodnem Krasu, med Bazovico in Opčinami, jih je 29, na Proseku, Kontovelu in v Križu pa 32.

Kar pa najbolj pade v oko med brskanjem po podatkih urada Rupa, je časovni razvoj števila turističnih stanovanj vseh vrst. Med letoma 2015 in 2018 je svoja vrata turistom letno začelo odpirati med 70 in 100 novih stanovanj. Leta 2019, v zadnjem letu pred pandemijo, so odprli 181 novih turističnih stanovanj, leto navrh, torej v polni pandemiji, 63. Leta 2021 so se nova turistična stanovanja vrnila na nivo izpred pandemije, ko so jih odprli 180. Odtlej pa so začela nova odprtja bliskovito naraščati. Leta 2022 se je v občinskih registrih pojavilo 274 novih nehotelskih turističnih nastanitev, leta 2023 - zadnje leto, za katero so na voljo popolni podatki - pa 481. Med letoma 2021 in 2023 je torej svoja vrata odprlo 935 novih prijavljenih turističnih stanovanj, kar je več kot polovica vseh dotlej prijavljenih.