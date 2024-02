Tržaški pust se bo začel že to nedeljo

Tudi Trst se vneto pripravlja na 30. izvedbo mestnega pustnega sprevoda, na katerem se bodo udeleženci iz različnih mestnih četrti potegovali za nagrado Palio di Trieste, ki je šla lani v roke pustarjev iz mestne četrti Valmaura. Tržaški pust prireja Odbor za koordinacijo tržaškega pusta v sodelovanju z Občino Trst, s podporo Dežele FJK in družbe Trieste Trasporti.

Dogajati se bo začelo že to nedeljo ob 12. uri s tradicionalno slovesnostjo, na kateri bo tržaški župan Roberto Dipiazza na Velikem trgu ob glasbeni spremljavi zasedbe Refolo predal ključe mesta pustnima kralju in kraljici, ki prihajata letos iz Škednja.

Istočasno bo startala letošnja novost, to je tekaška prireditev – pustna Bavisela 2024, dogodek, ki združuje pustno veselje in strast do športa. Udeleženci v maskah bodo ob 10. uri tek začeli na Velikem trgu in se podali na približno 4 km dolgo pot po mestnih ulicah.

Višek bo tržaški pust dosegel v torek, 13. februarja, ko bo mestne ulice preplavil pustni sprevod, ki se bo vil od Trga Oberdan, po ulicah Carducci, Reti, Imbriani, Korzu Italija do Borznega trga in nato Velikega trga, kjer razglasijo zmagovalca in se praznik nadaljuje z glasbo. Letos se bo za zmago potegovalo osem mestnih četrti, in sicer Škedenj, Rojan, Stara Mitnica, Sv. Ivan, Valmaura, Sv. Jakob, Staro mesto in Sv. Just in Naselje sv. Sergija.

Posamezniki, pari in skupine (odrasli in otroci) se lahko brezplačno udeležijo sprevoda – predhodno se morajo prijaviti preko WhatsAppa na 351 3140018 (od 8. do 11. februarja) oz. osebni pri pustni postojanki v dvorani Veruda 10. februarja med 14. in 17. uro in 11. februarja od 10. do 13. ure.

Posebno živahno bo na Velikem trgu sicer že v soboto, 10. februarja, od 14. ure in v nedeljo, 11. februarja, med 10. in 13. uro, ko bodo na svoj račun prišli zlasti najmlajši, ki si bodo dali duška ob glasbi. Novost predstavlja letos tudi pustni sprevod šol, ki se bo vil po Sv. Jakobu.